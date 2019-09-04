Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:13

Стамбул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Турции в России приступили к курсам по обучению эксплуатации поставляемых в их страну ЗРС С-400, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.

"В России стартовали курсы подготовки расчетов С-400 с участием персонала турецких ВВС", - пишет агентство.

Ранее в среду начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что подготовка турецких военных, которым предстоит использовать С-400, завершится к июню 2020 года.

По его словам, поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года.

Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

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