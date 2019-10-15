Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Турции во вторник утром продолжают операции на северо-востоке Сирии, передают турецкие СМИ.

В частности, артиллерия, задействованная в операции "Источник мира", наносит удары по сирийской провинции Хасака.

В ночь на вторник Вашингтон объявил о санкциях против Анкары, цель которых - вынудить Турцию прекратить боевые действия в Сирии.

Операция ВС Турции стартовала 9 октября. Ее цель - вытеснить курдские военизированные формирования из сирийских северных приграничных районов.

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