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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:46 14.03.2018 - 08:46

Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные с начала операции в Африне нейтрализовали 3 444 курдских ополченца и боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

Накануне турецкий Генштаб сообщал о 3 393 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки были нейтрализован 51 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

Во вторник турецкие военные заявили, что окружили центр Африна и взяли под контроль все стратегически важные точки в районе этого города.

Вл эф ВВ

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