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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:54 15.03.2018 - 07:54

Стамбул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации 3 524 курдских ополченцев и боевиков террористической организации ИГ (запрещена в России) с начала операции в сирийском Африне, сообщает в четверг газета "Дейли Сабах".

Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

Днем ранее турецкий Генштаб сообщал о 3 444 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки было нейтрализовано 80 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

Во вторник турецкие военные заявили, что окружили центр Африна и взяли под контроль все стратегически важные точки в районе этого города.

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