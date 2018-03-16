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Стамбул. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации 3 530 курдских ополченцев и боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) с начала операции в сирийском Африне, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

Накануне турецкий Генштаб сообщал о 3 524 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки было нейтрализовано шесть человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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