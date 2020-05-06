Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 15:10

Дубай. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Турецкая армия приступила к строительству военной базы на северо-востоке Сирии.

База сооружается в 40 км от города Хасака, административного центра одноименной провинции, сообщили в среду сирийские СМИ.

По их утверждениям, турецкие военные в этом районе бульдозерами разрушили три деревни.

Турция стремится очистить приграничные северные районы Сирии от курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которых Анкара причисляет к террористам.

Ранее в Хасаке турецкие военные заняли базу, которая ранее использовалась возглавляемой США международной антитеррористической коалицией, отмечают сирийские СМИ.

По их данным, в другой северной провинции Идлиб накануне произошли вооруженные столкновения между турецкими военными и сирийскими правительственным силами.

Перестрелка, по данным сирийских СМИ, произошла после того, как были атакованы два бульдозера, использовавшиеся турецкой армией для оборудования наблюдательного поста близ города Саракеб, через который проходят стратегически важные трассы М4 и М5. В результате столкновения один человек был убит и еще один получил тяжелые ранения.

В минувший понедельник вооруженные стычки c применением тяжелых вооружений произошли между сирийскими правительственным силами и оппозиционными группировками, лояльными турецкой армии, на юге провинции Идлиб. Несколько сирийских военных были убиты, сообщают сирийское информационное агентство NPA.

Боевики протурецких вооруженных оппозиционных группировок также сбили этой неделе разведывательный сирийский самолет.

5 марта в Москве Россия и Турция приняли совместный документ, в котором объявили о режиме прекращения огня на севере Сирии и договорились о совместном патрулировании трассы М4.

Московские договоренности помогли разрядить накалившуюся ситуацию на севере Сирии, где в ответ на вооруженные провокации террористов сирийские правительственные силы проводили операции по уничтожению боевиков. В ходе этих операций имели место жертвы и среди турецких военных. В итоге Анкара грозила начать военные операции против сирийской армии.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зонах безопасности в Идлибе, совершаемые вопреки договоренностям по Сирии.

Агентство NPA сообщило также со ссылкой на медицинские источники, что среди турецких военных на северо-западе Сирии отмечены случаи инфицирования коронавирусом.

По меньшей мере, у пятерых военных, согласно этим источникам, тесты на COVID-19 дли положительный результат.

1ак бп

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