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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 19:22 04.10.2018 - 19:22

Стамбул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Турция покинет Сирию после того, как в стране пройдут выборы, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

"Мы не уйдем из региона. Это произойдет только тогда, когда сирийский народ пойдет на выборы. Тогда мы оставим Сирию ее настоящим владельцам и уйдем оттуда", - приводит слова Р.Т.Эрдогана телеканал TRT.

Ранее в среду парламент Турции на год продлил мандат правительства, позволяющий проводить боевые операции в Сирии и Ираке.

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