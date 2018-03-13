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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:47 13.03.2018 - 09:47

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Военные из Турции и США обеспечат безопасность в сирийском Манбидже после того, как его покинут курдские бойцы, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Также, по сообщению турецких СМИ, М.Чавушоглу упомянул о возможности проведения военной операции в Манбидже, если в итоге курды откажутся покидать город.

"Турецкие и американские войска обеспечат безопасность в сирийском Манбидже после того, как террористы YPG/PKK покинут город, Турция проведет операцию (в Манбидже - ИФ), если усилия не приведут к результату, заявил Чавушоглу", - пишет газета.

М.Чавушоглу пообещал, что Турция и США останутся в Манбидже до тех пор, пока в Сирии не будет обеспечена безопасность. По его словам, Турция и США будут совместно отслеживать выход из Манбиджа курдских бойцов YPG (Курдские силы самообороны).

М.Чавушоглу добавил, что после встречи с Госсекретарем США Рексом Тиллерсом 19 марта, Турция обозначит дорожную карту по Манбиджу.

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