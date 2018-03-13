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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 10:32 13.03.2018 - 10:32

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Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Военные из Турции и США обеспечат безопасность в сирийском Манбидже после того, как его покинут курдские бойцы, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Также, по сообщению турецких СМИ, М.Чавушоглу упомянул о возможности проведения военной операции в Манбидже, если в итоге курды откажутся покидать город.

"Турецкие и американские войска обеспечат безопасность в сирийском Манбидже после того, как террористы YPG/PKK покинут город", - заявил М.Чавушоглу журналистам в Москве.

М.Чавушоглу пообещал, что Турция и США останутся в Манбидже до тех пор, пока в Сирии не будет обеспечена безопасность. По его словам, Турция и США будут совместно отслеживать выход из Манбиджа курдских бойцов YPG (Курдские силы самообороны). Кроме того, отметил М.Чавушоглу, Турция намерена отслеживать то, как "Сирийские демократические силы" будут возвращать оружие, выданное ранее США.

Турецкий министр добавил, что после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 19 марта, Турция обозначит дорожную карту по Манбиджу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости проведения военной операции в Манбидже и Идлибе.

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