Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 12:32

Стамбул. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие и российские военные будут принимать дополнительные меры для противодействия провокациям в ходе совместного патрулирования на севере Сирии, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар.

Так министр прокомментировал провокацию "пособников" курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью российский бронеавтомобиль, участвовавший в патрулировании в районе Айн-аль-Араб на севере Сирии.

Видео инцидента было запечатлено на камеру освещавшими совместное патрулирование журналистами турецкого агентства "Анадолу". На кадрах видно, в частности, как нападавшие бросают бутылки с зажигательной смесью в бронетранспортер с российский флагом, и машина начинает гореть. Бронеавтомобиль останавливается на некоторое время, после чего продолжает движение.

По словам министра обороны Турции, на месте были приняты все необходимые меры. "Все трудности, связанные с принятием дополнительных мер, мы обсуждаем с российской стороной. Все эти вопросы будут урегулированы", - сказал Акар.

Совместное патрулирование на севере Сирии к востоку от реки Евфрат осуществляется в соответствии с соглашением, достигнутым между Россией и Турцией 22 октября в Сочи.

С 1 ноября турецкие и российские военные уже провели восемь совместных патрулирований.

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