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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 21:09 17.10.2018 - 21:09

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие следователи-криминалисты обыскали место жительства генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Резиденция генконсула Мухаммеда Утайби расположена в 2 км от здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Неясно было, что именно они (следователи - ИФ) рассчитывали обнаружить там (в резиденции - ИФ), однако записи камер видеонаблюдения показали, что автомобили с дипломатическими номерами перемещались между зданием консульства и резиденцией почти через два часа после того, как Хашкаджи вошел в консульство", - сообщает агентство.

Кроме того, по данным турецкого агентства "Доган", на которое ссылается АП, правоохранительные органы намеревались проинспектировать водозаборный колодец в саду резиденции. Сам М.Утайби еще во вторник вечером покинул Турцию.

Согласно информации агентства, в среду вечером следователи повторно посетили консульство.

Ранее высокопоставленный источник сообщал АП, что полиция обнаружила некие доказательства убийства Дж.Хашкаджи в консульстве, но не уточнил, вещественные эти улики или нет. Также ранее турецкие СМИ сообщили, что в распоряжении местных журналистов есть аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

По их данным, на записи слышен голос М.Утайби, который говорит: "Сделай это снаружи, ты втравишь меня в неприятности". Также на аудиозаписи слышно, как один из саудовцев говорит: "Заткнись, если ты хочешь жить, когда вернешься в Саудовскую Аравию".

Однако АП отмечает, что спецслужбы Турции пользуются проправительственными СМИ, которым они передают информацию с целью оказания давления на Саудовскую Аравию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запросил у Турции эту аудиозапись, если она существует. Он добавил, что хотел бы знать, что произошло в генконсульстве к концу этой недели.

Американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно предположениям СМИ, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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