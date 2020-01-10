Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 8:50

Стамбул. 10 января. ИНТЕРФАКС - Турецкая рыболовецкая лодка столкнулась с танкером под российским флагом в районе пролива Босфор, в результате чего три человека пропали без вести, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, инцидент произошёл рано утром по местному времени близ стамбульского района Сарыер.

Отмечается, что после столкновения лодка затонула. Трех из шести человек, находившихся на борту этого судна, удалось спасти. Еще три человека пока считаются пропавшими без вести.

Информации о том, что стало причиной столкновения, пока нет. Спасатели продолжают поисковые работы.

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