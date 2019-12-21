Этот контент был опубликован 21 декабря 2019 г. 15:55

Стамбул. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Турции в субботу одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией, передает Анатолийское агентство новостей.

Пункт о военном сотрудничестве, отмечает агентство, в частности предусматривает возможность направления в Ливию турецкого военного контингента, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.

В России возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство, заявил ранее журналистам источник в МИД РФ.

"Пока не урегулирован конфликт, военное внешнее вмешательство может привести только к осложнению обстановки", - добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова оказать правительству Сарраджа любую необходимую военную помощь.

"Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь", - сказал он в интервью каналу "А-Хабер".

При этом Эрдоган назвал командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара "незаконным лидером, представителем нелегальной структуры".

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года после гибели Муамара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на западе страны функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, а на востоке, в городе Тобрук - парламент и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи.

По мнению аналитиков, Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.

1ар ав

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