Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 15:54

Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Делегация МИД Турции, которая в понедельник должна прибыть в Москву, помимо ситуации в Сирии намерена обсудить и возможное размещение турецких войск в Ливии, сообщает в понедельник турецкая пресса.

Ранее турецкие власти сообщали, что делегация намерена сфокусировать внимание на ситуации в сирийской провинции Идлиб.

О визите в Россию турецких переговорщиков сообщил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В сообщениях отмечается, что у Анкары и России существуют определенные различия на ситуацию по обоим направлениям. Так, Турция поддерживает сирийцев, которые борются за отстранение от власти сирийского президента Башара Асада, в то время как Россия и Иран выступают в поддержку правительственных сил в Дамаске.

В то же время и Анкара, и Москва, и Тегеран совместно работают над поиском политического решения конфликта в Сирии.

Турецкая пресса отмечает, что возможное размещение турецких войск в Ливии и расширение военного сотрудничества между этими двумя странами также является серьезным вопросом, поскольку Москва выражала обеспокоенность активизацией военных связей между Анкарой и Триполи после подписания турецко-ливийского соглашения о военном сотрудничестве.

Парламент Турции в субботу одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией. Этот документ в частности предусматривает возможность направления в Ливию турецкого военного контингента, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова оказать правительству Сарраджа любую необходимую военную помощь.

"Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь", - сказал он в интервью каналу "А-Хабер".

При этом Эрдоган назвал командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара "незаконным лидером, представителем нелегальной структуры".

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года после гибели лидера страны Муамара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на западе страны функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, а на востоке, в городе Тобрук - парламент и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи.

По мнению аналитиков, Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.

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