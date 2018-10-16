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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 12:39 16.10.2018 - 12:39

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции намерена провести осмотр резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщили во вторник журналистам представители МИД Турции.

Накануне турецкая полиция провела осмотр генерального консульства Саудовской Аравии, который завершился утром во вторник.

Кроме того сообщалось, что турецкие и саудовские правоохранительные органы начали совместное расследование происшествия.

Ведутся и внутренние расследования в обеих странах.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

Накануне американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил о том, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Официально эта информация не подтверждается.

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