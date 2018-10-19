Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:15 19.10.2018 - 16:15

Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники турецкой прокуратуры проводит опрос сотрудников генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в пятницу газета "Дейли Сабах".

"Сотрудники саудовского консульства дают показания стамбульскому прокурору в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи", - сообщает газета в Twitter.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что следователи уже опросили 15 человек. Среди них - водитель консула, технические специалисты, бухгалтеры и телефонные операторы.

Ранее сообщалось, что полиция провела осмотр одного из автомобилей генконсульства, покидавшего город. Результаты обследования пока неизвестны.

Полиции удалось выяснить, что 2 октября - в день, когда Дж.Хашкаджи исчез после того, как зашел в здание генконсульства - с его территории выехали две принадлежащие дипмиссии машины. Одна из них направилась в сторону Белградского леса близ города, другая - в город Ялова.

Саудовской журналист Дж.Хашкаджи, работавший и проживавший в США, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в это время находилась делегация из Эр-Рияда.

Судьба журналиста, критиковавшего действия правящей династии в Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в частности, остается неизвестной.

Саудовские власти отвергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

1эф 1мм вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер