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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 11:25 24.10.2018 - 11:25

Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Национальной разведывательной организации поделились с директором ЦРУ Джиной Хаспел всеми имеющимися в их распоряжении уликами по расследованию обстоятельств гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает в среду турецкая газета "Акшам".

По данным газеты, улики, включая кадры видеосъемки и аудиозаписи, собранные в рамках расследования, были переданы Дж.Хаспел в ходе брифинга в разведслужбе.

Дж.Хаспел прибыла в Анкару накануне для проведения переговоров с турецкими высокопоставленными лицами вокруг ситуации с гибелью Дж.Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

1эф ВВ

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