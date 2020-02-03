Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 8:12

*** В результате атаки погибли 30-35 сирийских военнослужащих

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Турция нанесла удары в Сирии в ответ на обстрел турецких военных в сирийском Идлибе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Эрдогана, самолеты F-16 нанесли удары по 46 целям в Сирии.

"Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - заявил турецкий лидер.

Турция оценивает, что в результате ее атаки погибли 30-35 сирийских военнослужащих.

Ранее в Анкаре сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в сирийском Идлибе погибли четверо турецких военных. Девять турецких военнослужащих получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Обстрел провели сирийские правительственные силы, утверждают в Анкаре.

"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск...Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", - говорится в сообщении Минобороны Турции.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун пообещал, что Турция привлечет к ответственности всех причастных к обстрелу в Идлибе.

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