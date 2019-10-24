Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:34

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Столкновения в районе города Таль-Тамр на северо-востоке Сирии между силами Турции и правительственными войсками Сирии произошли в четверг, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сирийские СМИ и наблюдателей.

Отмечается, что сирийские силы оказали сопротивление, но понесли потери. Однако никаких конкретных данных о пострадавших или погибших не приводится.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

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