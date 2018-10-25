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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 16:07 25.10.2018 - 16:07

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В рамках турецкого расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи были опрошены 38 сотрудников генконсульства в Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Сотрудники Бюро по борьбе с террором и организованной преступностью прокуратуры Стамбула допрашивают сотрудников разного уровня, в том числе обслуживающий персонал и бухгалтеров, отмечается в сообщении.

Уточняется, что еще пять человек из дипмиссии должны дать показания.

Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.

Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.

Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.

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