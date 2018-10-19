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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 13:43 19.10.2018 - 13:43

Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Следствие в Турции допускает, что тело исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могло быть вывезены с территории генконсульства Саудовской Аравии с Стамбуле в пригород или даже другой город в случае, если он был убит, рассказал агентству "Ассошиэйтед пресс" источник.

Полиции удалось выяснить, что 2 октября - в день, когда Дж.Хашкаджи исчез после того, как зашел в здание генконсульства - с его территории выехали две принадлежащие дипмиссии машины. Одна из них направилась в сторону Белградского леса близ города, другая - в город Ялова.

При этом агентству не удалось выяснить, проводились ли поиски в предполагаемых местах.

Ранее в пятницу газета "Хюрриет" сообщала, что полиция провела осмотр одного из автомобилей генконсульства, покидавшего город. Результаты обследования пока неизвестны.

Саудовской журналист Дж.Хашкаджи, работавший и проживавший в США, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в это время находилась делегация из Эр-Рияда.

Судьба журналиста, критиковавшего действия правящей династии в Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в частности, остается неизвестной.

Власти в Эр-Рияде отвергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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