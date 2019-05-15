Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 12:00

Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, три человека погибли и семь получили ранения в результате артиллерийского и ракетного обстрела сирийскими правительственными силами населенного пункта на западе провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации, сообщило в среду турецкое информационное агентство "Анадолу".

По данным сирийской оппозиции, в целом в результате атак правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб с 25 апреля по настоящее время погибли не менее 140 мирных жителей, сотни получили ранения.

Агентство отмечает, что сирийская армия при поддержке проиранских вооруженных формирований на протяжении всей прошлой недели вела наступление на юге зоны деэскалации и в настоящее время приближаются к административной границе провинции Идлиб.

В зону деэскалации вошли провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций - Алеппо, Латакия и Хама.

В сентябре 2018 года в Сочи РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15 км. Анкара обязалась очистить эту зону от тяжелого вооружения и боевиков террористической группировки "ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). Однако с момента достижения договоренностей террористы взяли под контроль почти всю зону.

Дамаск неоднократно заявлял, что его терпение на исходе и что он не исключает проведения широкомасштабной операции в Идлибе для восстановления контроля сирийской властей над этой части страны.

Накануне глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил в Твиттере, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонный разговора 13 мая с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "продолжающиеся в течение последних двух недель нарушения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации со стороны войск Башара Асада приняли вызывающие обеспокоенность масштабы".

Глава турецкого государства подчеркнул, что атаки на мирное население, разрушение школ и больниц невозможно объяснить борьбой против терроризма, отметил Алтун.

По мнению Эрдогана, целью Дамаска являются саботаж турецко-российского сотрудничества в Идлибе и нанесение ущерба духу Астанинского процесса.

Нагнетание напряженности в Идлибе рискует сорвать формирование сирийского конституционного комитета и политический процесс в этой стране, подчеркнул турецкий лидер.

О том, что обстрелы и бомбардировки правительственными силами населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации угрожают астанинскому процессу, говорится в заявлении делегации сирийской вооруженной оппозиции на переговорах стран-гарантов по Сирии (РФ, Турция и Иран - ИФ) в Казахстане.

"То, что происходит в сирийской провинции Хама, является явным нарушением астанинских договоренностей со стороны поддерживаемого Россией режима Асада", - цитируют турецкие СМИ заявление оппозиции.

"Режим Асада и его союзники пытаются помешать политическому урегулированию в Сирии и подорвать все достигнутые договоренности", - говорится в документе.

В нем содержится призыв к мировому сообществу защитить гражданских лиц в зоне деэскалации Идлиб, доставить им продовольствие и медикаменты.

1ак др

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