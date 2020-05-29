Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 14:20

Анкара. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Российская сторона перебросила в Ливию еще 150 наемников из числа жителей подконтрольных сирийскому правительству районов Сирии, утверждает в пятницу турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на источники Сирии.

По версии агентства, наемники могли быть переброшены в Ливию военно-транспортными самолетами с российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии.

"Анадолу" также утверждает, что около 10 дней назад при содействии российской стороны в Ливию были отправлены около 600 наемников из сирийской провинции Хомс, еще несколько сотен наемников из разных частей Сирии были переброшены на север Африки в начале мая.

Ранее США заявляли, что Россия способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков для участия в конфликте на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Кроме того министерство обороны США утверждало, что не менее 14 военных самолетов российского производства могут находиться в Ливии. По данным Пентагона, речь идет об истребителях Су-24 и МиГ-29.

26 мая первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал заявление американской стороны о российской боевой авиации в Ливии "фейком и дезинформацией".

"Никаких доказательств у них нет. Очередная дезинформация в духе США. Голословное и бездоказательное заявление", - сказал Красов, комментируя заявление Пентагона о том, что Россия направила в Ливию около 14 истребителей.

Россия не направляла военных в Ливию, в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на это, заявил тогда же "Интерфаксу" первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Российских военных никто без санкции президента РФ и Совета Федерации никогда за рубеж не отправляет. Никаких запросов на это не было. Это попытка компрометации России на мировой арене", - отметил Джабаров.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемого ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

Около недели назад формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось занять стратегическую авиабазу Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи), которую незадолго до этого покинули силы Хафтара. Вслед за этим они начали готовить наступление на другие позиции ЛНА, в том числе город Тархуну (65 км к юго-востоку от Триполи).

Ряд арабских СМИ утверждают, что турецкая сторона вербует наемников на севере Сирии и перебрасывает их в Ливию для участия в боевых действиях на стороне ПНС.

В частности сообщалось, что порядка 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.

1ак вв

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