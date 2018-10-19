Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:53 19.10.2018 - 09:53

Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие судмедэксперты обследовали автомобиль, на котором тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могло быть вывезено с территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в пятницу интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

О результатах обследования пока не сообщается.

"Хюрриет" отмечает, что автомобиль "Мерседес Вито" с номерами консульства в день исчезновения Дж.Хашкаджи несколько раз перемещался между консульством и резиденцией консула Саудовской Аравии и попал в камеры наблюдения.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что в распоряжении местных журналистов есть аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно предположениям СМИ, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено. Отмечается, что на имеющейся аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер