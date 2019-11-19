Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 17:36

Стамбул. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставляемые Россией Анкаре ЗРС С-400 не представляют угрозы для систем ПВО НАТО в Турции и на региональном уровне, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на спецсоветника президента Турции Ибрагима Калына.

"С-400 не создают каких-либо угроз системам ПВО НАТО", - приводит агентство слова Калына.

Он подчеркнул, что речи о том, чтобы Турция отступилась в вопросе С-400, нет.

"Это подписанное и завершенное соглашение", - подчеркнул Калын.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял о своей обеспокоенности в связи с приобретением Турцией ЗРС С-400.

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