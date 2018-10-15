Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 12:05 15.10.2018 - 12:05

Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие эксперты осмотрят помещение генконсульства Саудовской Аравии, где ранее пропал журналист Джамаль Хашкаджи, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в МИД Турции.

По данным издания, осмотр генконсульства пройдет в рамках расследования, которое ведут турецкие власти.

Ранее Турция запросила разрешение на осмотр помещений генконсульства Саудовской Аравии.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер