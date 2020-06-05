Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 19:57

Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В Турции приговорили к году и двум месяцам тюрьмы журналиста, который раскритиковал государственное информационное агентство "Анадолу" за освещение выборов 2018 года, пишет в пятницу газета "Джумхуриет".

Суд признал виновным журналиста Метина Уджу в "оскорблении официальных лиц за их трудовую деятельность".

"Я выступаю против агентства "Анадолу", которое было основано Ататюрком, а стало агентством пропаганды в руках бесчестных людей", - написал Метин Уджа в своем твиттере.

Агентство "Анадолу" за четыре дня до выборов в Турции, которые досрочно прошли 24 июня 2018 года, опубликовало график с примерными результатами, которые получат кандидаты в президенты.

Метин Уджа обратил внимание на то, что эти данные практически в точности совпали с реальным исходом голосования, а также опубликовал несколько записей, в которых раскритиковал деятельность "Анадолу".

Генеральный директор "Анадолу" Шенол Казанджи и его заместитель Мустафа Озкая после этого подали иск на критику со стороны Метина Уджи. Дело слушалось почти два года. Журналист с самого начала отрицал свою вину и назвал обвинения в свой адрес "смешными".

"В то время как гендиректор (агентства "Анадолу"), создавший виртуальную возможность для самой большой в истории фальсификации голосования, не предстал перед судом, меня наказывают, когда я упоминаю об этом вопросе", - говорил Уджа в свое оправдание.

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