Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 15:57

Стамбул. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Военное присутствие Анкары в Катаре служит интересам этой страны в сфере безопасности, а также интересам региона в целом, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким военным, несущим службу в эмирате.

"Присутствие Турции не должно никого беспокоить. Начиная с 2017 года, когда разразился кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран Персидского залива, турецкие военные также остаются гарантом безопасности Катара. Мы выступаем за скорейшее прекращение кризиса, продолжающегося уже два с половиной года", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

По словам Эрдогана, турецкая военная база в Катаре также вносит вклад в оборонный потенциал этой страны. Кроме этого, турецкий президент подверг критике те силы, которые требуют закрытие базы Турции.

В то же время Эрдоган выступил за мирные отношения между странами Персидского залива.

Два года назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду.

Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что последняя "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГ (запрещена в РФ).

1аю ар

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