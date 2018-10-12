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Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Суд Турции в пятницу приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако принимая во внимание срок проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его, сообщают турецкие СМИ.

СМИ уточняют, что пастора освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд заграницу.

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Интерфакс