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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 15:44 12.10.2018 - 15:44

Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Суд Турции в пятницу приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако принимая во внимание срок проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его, сообщают турецкие СМИ.

СМИ уточняют, что пастора освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд заграницу.

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