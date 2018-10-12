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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 15:51 12.10.2018 - 15:51

Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Суд Турции в пятницу приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако принимая во внимание срок проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его, сообщают турецкие СМИ

СМИ уточняют, что пастора освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд заграницу.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, в частности, из-за того, что ранее Анкара отказывалась освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Э.Брансона.

Американский священник был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

Однако накануне американский телеканал Эн-Би-Си сообщал со ссылкой на источники, что администрация США достигла тайного соглашения с турецкими властями, согласно которому Э.Брансон будет выпущен на свободу в Турции после следующих судебных слушаний по его делу. По данным Эн-Би-Си, соглашение предполагает, что США ослабят экономическое давление на Турцию.

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