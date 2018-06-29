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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 14:50 29.06.2018 - 14:50

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкий суд постановил заключить под стражу до проведения судебных слушаний парламентария Эрена Эрдена, представителя оппозиционной Республиканской народной партии, , сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Законодателя обвиняют в помощи признанному террористической организацией движению последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена и незаконной публикации материалов, когда Э.Эрден работал редактором в оппозиционной газете.

Судебное заседание по его делу назначено на сентябрь. Ранее Э.Эрдену уже запретили выезжать из страны на фоне расследования.

На немедленном заключении под стражу ходатайствовали представители следствия, и суд удовлетворил данные ходатайства.

Суд принял решение о заключении Э.Эрдена под стражу спустя всего несколько дней после того, как он лишился места в парламенте по итогам выборов в Турции, состоявшихся 24 июня.

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