Турецкого парламентария заключили под стражу по обвинению в связях с Гюленом
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Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкий суд постановил заключить под стражу до проведения судебных слушаний парламентария Эрена Эрдена, представителя оппозиционной Республиканской народной партии, , сообщают в пятницу турецкие СМИ.
Законодателя обвиняют в помощи признанному террористической организацией движению последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена и незаконной публикации материалов, когда Э.Эрден работал редактором в оппозиционной газете.
Судебное заседание по его делу назначено на сентябрь. Ранее Э.Эрдену уже запретили выезжать из страны на фоне расследования.
На немедленном заключении под стражу ходатайствовали представители следствия, и суд удовлетворил данные ходатайства.
Суд принял решение о заключении Э.Эрдена под стражу спустя всего несколько дней после того, как он лишился места в парламенте по итогам выборов в Турции, состоявшихся 24 июня.
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Интерфакс