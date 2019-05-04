Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 20:53

Стамбул. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В секторе Газа оказалось под обстрелом израильских ВВС здание, где располагается местная редакция турецкого информагентства "Анадолу", сообщает в субботу агентство.

"Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором также расположен офис агентства "Анадолу", - говорится в сообщении агентства в его твиттере.

В Анкаре осудили этот инцидент.

"Мы резко осуждаем израильскую атаку на офис агентства "Анадолу" в секторе Газа", - заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

Также с осуждением выступил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, заявивший, что "Турция продолжит поддерживать палестинцев, даже если останется единственной в мире страной, кто это делает".

Ранее сообщалось, что израильские военные атакуют объекты в секторе Газа, связанные с боевиками "Исламского джихада" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и военизированного движения ХАМАС.

В течение субботы по Израилю было выпущено порядка 220 ракет из сектора Газа.

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