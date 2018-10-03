Турецкое военное командование перебросило подкрепление в Идлиб - СМИ
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Стамбул. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Командование ВС Турции перебросило подкрепление в сирийскую провинцию Идлиб, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.
Очевидцы, близкие к оппозиционерам, сообщили, что турецкие солдаты на автомобилях пересекли границу с Сирией на одном из пограничных пунктов на севере Идлиба.
В одной из оппозиционных группировок агентству рассказали, что у турецких военных было с собой только легкое вооружение.
В альянсе сирийских мятежников "Национальный фронт освобождения" агентству рассказали, что турецкие силы "продолжают прибывать в район для усиления наблюдения".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что Турция укрепит наблюдательные пункты в Идлибе, сообщали СМИ.
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Интерфакс