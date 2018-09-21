Турецко-американские патрули начнут нести службу в сирийском Манбидже, заявляют в Анкаре
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Стамбул. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Турции и США договорились о совместном патрулировании территорий в районе города Манбидж на севере Сирии, сообщил в пятницу журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Анкара рассчитывала, что план по Манбиджу будет реализован без задержек, но взаимодействие США с силами сирийских курдов оставалось ключевым камнем преткновения между сторонами.
Как заявил И.Калын, Турция продолжит предпринимать необходимые меры для того, чтобы не допустить военных операций против сил сирийской "умеренной оппозиции" в регионе.
По его словам, Турция рассчитывает на то, что международное сообщество внесет свой вклад в мирный политический процесс в Сирии.
Ранее на этой неделе Турция и Россия договорились о создании зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.
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Интерфакс