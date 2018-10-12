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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 21:32 12.10.2018 - 21:32

***Он вновь призвал к реформированию ООН

Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу отметил важность турецко-российского соглашения о создании демилитаризованный зоны в сирийской провинции Идлиб и подчеркнул, что оно сохранило множество жизней.

"Достигнутая нами стабильность в Идлибе спасла от смерти десятки тысяч человек, миллионы людей были спасены от нищеты", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Также турецкий лидер выразил уверенность, что действующий мировой порядок уже рушится, и указал на необходимость реформирования ООН.

"Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета Безопасности. В основе нашего призыва, сформулированного тезисом "Мир больше пяти" (стран - постоянных членов СБ ООН - ИФ), лежит требование справедливости", - сказал он.

17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Р.Т.Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

Минобороны Турции в минувшую среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб

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