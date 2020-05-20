Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Туристические объекты во Франции могут полностью возобновить работу 21 июня, часть из них уже работают, рассказала журналистам в среду директор офиса агентства по развитию туризма во Франции Atout France в России и СНГ Инесса Короткова.

"Франция начала выходить из карантина 11 мая. "Вся страна разделена на зеленую и красную зону, причем большая часть страны находится в зеленой зоне. Открыты все магазины, кроме больших по площади. Тем не менее, крупные парижские магазины тоже возобновляют работу. Постепенно открываются отели, небольшие музеи", - сказала она.

Короткова добавила, что на следующей неделе во Франции будут объявлены новые меры по открытию туристических объектов - в частности, ресторанов. "Мы ожидаем, что рестораны будут открыты 2 июня. Глобальная цель - открыть по максимуму туристические объекты 21 июня", - сообщила она.

До сих пор неизвестно, когда Франция сможет принимать иностранных туристов. Некоторые эксперты высказывают предположения, что одна из самых посещаемых стран мира в этом году может и не увидеть зарубежных гостей. Представители турбизнеса Франции надеются, что границы откроются хотя бы для посетителей из соседних европейских стран.

14 мая, на заседании межведомственного совета по туризму Франции, премьер-министр страны Эдуар Филипп рассказал о плане по восстановлению туристического сектора с общим бюджетом 18 млрд евро. План включает санитарные меры, информирование и поддержку туристов и туристических компаний. В его рамках в июне будет запущена рекламная кампания по продвижению туризма во Францию на внутреннем и европейских рынках.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Atout France, для российского рынка такая кампания также разрабатывается, но будет запущена после снятия ограничений на зарубежные поездки для россиян.

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