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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 15:53 16.07.2018 - 15:53

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Туристов предупредили об опасности вируса Клебсиелла пневмонии на Канарских островах, сообщает издание The Sun.

"На Канарских островах зарегистрирована вспышка вируса Клебсиеллы пневмонии. Туристов предупредили о его появлении на острове Гран-Канария. С января по апрель в больницы попали 13 путешественников из Швеции и Норвегии", - пишет издание со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По словам экспертов ECDC, вирус не будет распространяться, если туристы вылечатся там, где они заразились. В противном случае отъезд на родину может способствовать распространению инфекции на территории других стран.

Клебсиелла пневмонии - особый вид бактерий, попадающий в кишечник из-за несоблюдения гигиены рук. Симптомы болезни - повышение температуры, появление кашля, боль в груди, кровавая мокрота. Вирус является одним из возбудителей пневмонии, также способен поразить мочеполовую систему, вызвать менингит, сепсис и другие опасные заболевания, угрожающие жизни человека.

1ту ез аю

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