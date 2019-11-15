Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 10:28

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Туристы в Венеции экстренно переселяются на верхние этажи гостиниц с затопленных нижних, сообщает портал L'Agenzia di Viaggi.

"Многие отели Венеции пострадали из-за рекордного наводнения. Ущерб сильный, и он продолжает расти. Насосов, которые могли бы справиться с таким количеством воды, в гостиницах нет. Некоторые туристы с вещами экстренно переселялись с нижних этажей отелей на верхние", - пишет портал.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см, ожидается, что днем в пятницу он поднимется до отметки 150 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг сообщали, что аннуляций туров россиян в город пока нет, однако экскурсионные программы серьезно изменены.

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