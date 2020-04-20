Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 21:22

Дели. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Шесть иностранных граждан прожили почти месяц в пещерах в Индии из-за того, что у них кончились деньги на оплату гостиницы во время локдауна, введенного в Индии на фоне коронавируса, сообщает в понедельник газета The Indian Express.

Двое обнаруженных в пещерах туристов оказались из Украины, один из Турции, один из США, один из Непала и один из Франции. Они жили в пещерах в округе Паури-Гархвал штата Уттаракханд вблизи реки Ганг.

Полиция проверила пещеры после сообщений о том, что в них находятся несколько иностранцев. Когда их нашли, туристы сообщили, что они живут в пещерах с 24 марта.

Все шесть туристов - четверо мужчин и две женщины - были помещены в карантин после медицинского осмотра, в ходе которого у них не было выявлено симптомов COVID-19.

Ограничительные меры из-за коронавируса действуют в Индии с 24 марта. Работу в стране продолжают только компании, оказывающие жизненно необходимые услуги.

Штат Уттаракханд с 20 марта нерестал пускать на свою территорию туристов, чтобы помешать распространению коронавируса.

В Индии в настоящее время COVID-19 болеют более 17,5 тыс. человек, умерли 559 человек, сообщает сайт Worldometers.

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