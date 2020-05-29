Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:49

Гонконг. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Туристы, стремящиеся посетить индонезийский остров Бали, должны будут перед поездкой сдать тест на коронавирус и предъявить подтверждение о том, что не больны коронавирусом, передают в пятницу западные СМИ.

Предположительно, остров отроется для въезда в июле. Туристы могут по желанию сдать тест на родине, либо в одном из индонезийских городов.

По информации властей Бали, туризм на острове в апреле сократился на 100%. Однако президент страны Джоко Видодо заявил, что туристические направления Индонезии не следует открывать в спешке, учитывая обстановку.

На острове выявили 420 случаев заражения коронавирусом, четверо больных умерло.

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