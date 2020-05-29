Гонконг. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Туристы, стремящиеся посетить индонезийский остров Бали, должны будут перед поездкой сдать тест на коронавирус и предъявить подтверждение о том, что не больны коронавирусом, передают в пятницу западные СМИ.
Предположительно, остров отроется для въезда в июле. Туристы могут по желанию сдать тест на родине, либо в одном из индонезийских городов.
По информации властей Бали, туризм на острове в апреле сократился на 100%. Однако президент страны Джоко Видодо заявил, что туристические направления Индонезии не следует открывать в спешке, учитывая обстановку.
На острове выявили 420 случаев заражения коронавирусом, четверо больных умерло.
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