Турист из России утонул в Испании
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Мадрид. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Российский турист умер на курорте Маспаломас на испанском острове Гран-Канария после купания на пляже, где это запрещено, сообщает в четверг газета La Provincia.
"В среду 36-летний россиянин отправился купаться на одном из пляжей Маспаломаса, проигнорировав красный флаг, который установлен там круглый год из-за опасных течений. Через некоторое время люди на берегу увидели, что у него проблемы, и вызвали спасателей. Мужчину подняли на борт вертолета без сознания, вернуть его к жизни не удалось", - пишет издание.
По данным газеты, в тот же день на соседнем острове Фуэртевентура утонул 36-летний поляк, который занимался виндсерфингом. Спасатели также провели ему сердечно-легочную реанимацию, которая закончилась безрезультатно.
1ту ащ об
Интерфакс