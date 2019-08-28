Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, что Турция должна отказаться от российских систем ПВО, если она хочет вернуть себе доступ к программе американских истребителей F-35.
"Им (Турции - ИФ) нужно будет полностью отказаться от систем С-400, убрать их из страны, куда угодно, и тогда мы сможем рассмотреть это (вопрос возвращения Турции к программе F-35 - ИФ)", - сказал он журналистам.
Эспер подчеркнул, что в данном случае отказ Турции от использования С-400 был бы недостаточной мерой.
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