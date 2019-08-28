Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 20:28

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, что Турция должна отказаться от российских систем ПВО, если она хочет вернуть себе доступ к программе американских истребителей F-35.

"Им (Турции - ИФ) нужно будет полностью отказаться от систем С-400, убрать их из страны, куда угодно, и тогда мы сможем рассмотреть это (вопрос возвращения Турции к программе F-35 - ИФ)", - сказал он журналистам.

Эспер подчеркнул, что в данном случае отказ Турции от использования С-400 был бы недостаточной мерой. Он также выразил сожаление в связи с тем, что Турция вместо сотрудничества с США пошла по другому пути.

"Турция на протяжении длительного периода времени была великолепным партнером и союзником, и я надеюсь, что однажды они вернутся обратно к работе на нашем направлении", - добавил Эспер.

Накануне сообщалось, что первый российский самолет с элементами зенитных ракетных систем С-400 прибыл в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем. Поставки второй партии будут продолжаться примерно месяц.

В июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России всего прибыли 30 самолетов, груженных компонентами ЗРС.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Однако в США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителя-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

1эф во ки

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