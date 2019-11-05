Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 10:04

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Турцию за девять месяцев 2019 года посетили 5,9 млн российских туристов, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из статистики министерства культуры и туризма страны.

Россияне посещали Турцию чаще, чем туристы из других стран мира. На втором месте по численности оказались путешественники из Германии (4 млн, +12,4%), Великобритании (2,2 млн, +16%), Болгарии (почти 2 млн, +16,5%) и Ирана (1,6 млн, -2,3%).

В общей сложности за девять месяцев страна приняла 36,4 млн иностранных гостей, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

В сентябре в Турцию приехало 5,4 млн иностранных путешественников (+13,2%). Российский турпоток в сентябре вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,071 млн человек.

Наибольшей популярностью у туристов за девять месяцев пользовались провинции Анталья (12,5 млн), город Стамбул (почти 11,3 млн), провинции Эдирне (3,4 млн), Мугла (2,9 млн) и Артвин (1,8 млн).

1ту ащ бп

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