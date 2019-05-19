Этот контент был опубликован 19 мая 2019 г. 3:41

(новость от 2:35 дополнена справкой после 4-го абзаца)

Стамбул. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Турецкая сторона будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению газеты "Дейли сабах", такое заявление он сделал, выступая перед турецкой молодежью в Стамбуле.

Также президент вновь выразил уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул Эрдоган.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

24 апреля 2019 г. глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о скором запуске в производство зенитной ракетной системы С-500.

"Речь идёт о завершении работ по ОКРу (опытно-конструкторских разработок - ИФ) и последующем запуске в производство. Могу только сказать о том, что (это) в процессе завершения", - сказал Д.Мантуров журналистам. Так он ответил на вопрос "Интерфакса", когда в войска будет передан комплекс С-500.

С-500 называют новым поколением систем ПВО "земля-воздух", универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. В январе 2017 года командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил Андрей Чебурин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" заявил, что С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В 2017 году командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома Воздушно-космических сил РФ Виктор Гуменный сообщил "Интерфаксу", что новая система С-500 "Прометей" поступит в войска "ближе к 2020 году".

В мае 2018 года на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить серийное производство С-500.

25 мая того прошлого года телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщал, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC. "Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - отмечал телеканал.

1во см Ки

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