Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 12:54

Анкара. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция намерена выдворять иностранных террористов в те страны, откуда они прибыли, вне зависимости от готовности властей этих государств, заявили в Анкаре.

"Возвращаем всех без разбору. Турция придерживается четкой позиции по данному вопросу. Никаких уступок быть не может. Государства обязаны принимать выходцев из числа террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)", - сказал в среду журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу, которого цитируют турецкие СМИ.

Турецкий министр поблагодарил Германию и Нидерланды за конструктивную позицию по данному вопросу.

"Вечером 12 ноября Германия и Нидерланды заявили о готовности принять террористов и членов их семей, содержащихся как в тюрьмах Турции, так и на сирийской территории - в Рас-эль-Айне, Телль-Абъяде, Джераблусе и Аазазе", - сказал министр.

Он призвал другие страны последовать примеру этих двух государств.

"Отношение к террористам должно быть единым у всех стран. Турция - не гостиница для террористов - выходцев из других стран", - подчеркнул Сойлу.

В минувший понедельник Анкара начала выдворять на родину иностранных террористов. В течение суток из Турции были высланы три иностранных террориста из США, Дании и Германии.

Готовится депортация 11 террористов во Францию.

14 ноября планируется выдворение семи террористов - выходцев из Германии, содержащихся в специальных центрах.

По данным МВД, в Турции содержатся под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГИЛ из 40 стран, включая Россию.

1ак др

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