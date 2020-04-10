Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 21:25

Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48-часов комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса, пишет в пятницу агентство "Анадолу".

"Комендантский час был введен Министерством внутренних дел в 31 крупном городе до 24 часов 12 апреля", - сообщает агентство.

Подробности реализации принятого решения пока не приводятся.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших пациентов с COVID-19 в стране по данным на пятницу составляет 1 006 человек.

Министр добавил, что "от коронавирусной инфекции в стране вылечились 2 423 пациента".

По словам Коджи, на сегодняшний день "в стране сделано 307 210 тестов на коронавирус, число зараженных составляет 47 029 человек".

1ка во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!