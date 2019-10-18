Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 5:21

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара ведет собственные переговоры с Москвой и Дамаском по поводу других районов приграничной зоны на севере-востоке Сирии, заявил американский спецпосланник по Сирии Джеймс Джеффри.

"Теперь турки ведут свои собственные переговоры с русскими и с сирийцами в других районах северо-востока и в Манбидже к западу от Евфрата", - сообщил Джеффри.

"Будут ли они включать это позже в контролируемую Турцией безопасную зону, не обсуждалось подробно. Сейчас это не контролируемая Турцией территория", - отметил он.

Джеффри пояснил, что заключенное США с Турцией соглашение по приостановке боевых действий против курдов и созданию зоны безопасности на границе сфокусировано "на тех территориях, которые Турция уже заняла на северо-востоке Сирии".

"Это в основном 30-ти километровая зона, которая также является дорогой, M4-M10", - уточнил он.

В целом его пояснение соответствует позиции курдов, заявивших ранее, что договоренности касаются сравнительно небольшого района, а не всех приграничных территорий.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

1вз тг

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