Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 15:53

Стамбул. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Турция в четверг в ограниченном количестве возобновила междугородное железнодорожное высокоскоростное сообщение, сообщает Associated Press.

В частности, поезда курсируют между Анкарой, Стамбулом, Коньей и Эскишехиром.

Ежедневно поезда будут совершать по 16 рейсов. Однако в поезд пускают только половину пассажиров от общего числа, которое он способен вместить. Чтобы совершить поездку, пассажиры должны показать специальный код, который подтверждает отсутствие у них заражения коронавирусом.

Пассажирам не предлагают ни еды, ни напитков во время поездок.

Те пассажиры, у которых во время поездки появятся симптомы COVID-19, будут изолированы в специальной секции поезда, а на ближайшей станции переданы под наблюдение медиков.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировали 160 тыс. заражений коронавирусом, включая 4,4 тыс. умерших.

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