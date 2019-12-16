Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 15:53

Стамбул. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные перебросили первый ударный беспилотник в понедельник в аэропорту Гечиткале на Северном Кипре, сообщает газета "Хюрриет".

Речь идет о беспилотнике Bayraktar TB2, который ранее был размещен на базе ВМС Турции в турецком районе Даламан.

Турция направила этот аппарат после того, как получила разрешение на это от властей Северного Кипра.

Западные СМИ отмечают, что передислокация беспилотника произошла на фоне напряженности в отношениях стран этого региона из-за разведки и добычи углеводородов в Средиземном море. В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам. Недовольство этим документом выразил ряд стран, в том числе Греция и Кипр, поскольку соглашение позволяет Анкаре претендовать на обширные зоны в восточном Средиземноморье и на добычу там энергоресурсов.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!